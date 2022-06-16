انت الان تتابع خبر بالصور.. وقفات احتجاجية للأطباء في جميع المستشفيات للمطالبة بهذا الامر والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
نظم الاطباء في جميع المستشفيات، وقفات احتجاجية للمطالبة بمباشرة الأطباء حديثي التخرج 2021 وتدرج الأطباء من دفعة 2020.
وقال مراسل السومرية، ان "الاطباء في جميع المستشفيات، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمباشرة الأطباء حديثي التخرج 2021 وتدرج الأطباء من دفعة 2020 وفي حال لم يتم الاستجابة للمطالب بصورة عاجلة ستكون هناك خطوات تصعيدية لاحقة".
الصور ادناه:
الصور ادناه: