بالصور.. وقفات احتجاجية للأطباء في جميع المستشفيات للمطالبة بهذا الامر

وقال مراسل السومرية، ان "الاطباء في جميع المستشفيات، نظموا وقفات احتجاجية للمطالبة بمباشرة الأطباء حديثي التخرج 2021 وتدرج الأطباء من دفعة 2020 وفي حال لم يتم الاستجابة للمطالب بصورة عاجلة ستكون هناك خطوات تصعيدية لاحقة". الصور ادناه:

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد نظم الاطباء في جميع المستشفيات، وقفات احتجاجية للمطالبة بمباشرة الأطباء حديثي التخرج 2021 وتدرج الأطباء من دفعة 2020.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012