نتفليكس تطلق تحدي “لعبة الحبّار”

ويتنافس المشاركون ضمن ألعاب حقيقية مماثلة لتلك التي تناولها المسلسل مع ألعاب إضافية.وحدّدت الشركة معايير المشاركة في المنافسة إذ لا يجب ان يتخطى عمر المشترك الحادية والعشرين بالإضافة إلى ضرورة أن يكون متوافراً للمشاركة في البرنامج الذي من المقرر تصويره ضمن فترة أقصاها أربعة أسابيع من بداية عام 2023 وأن يكون قادراً على السفر إلى مختلف المناطق التي سيتم تحديدها.وتجدر الإشارة إلى أن معدي البرنامج يبحثون عن مشاركين يتحدثون اللغة الإنكليزية ومتحدرين من أي بلد في العالم.وستفضي أكبر تجربة أداء تُجرى ضمن عمل من فئة تلفزيون الواقع إلى اختيار 456 منافساً فعلياً للمشاركة في الألعاب سعياً للحصول على 4,56 ملايين دولار قد تُغيّر حياة أحدهم بحسب إعلان الشركة.وطمأنت الشركة إلى أن سواء رَبحوا أم خسروا، سيخرج اللاعبون جميعهم سالمين.

يذكر أن هذا النبأ الإعلان الرسمي عن جزء ثانٍ من المسلسل. وكان مخرجه هوانغ دونغ قد توقّع في نيسان الماضي ألا ينتهي من كتابة سيناريو الجزء الثاني قبل نهاية 2024.

