انت الان تتابع خبر مرحلة ما بعد الصدريين: حكومة ام لا حكومة؟‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - من جديد عاد كمفاوض الى طاولة الحوارات .. الاطار يتنفس الصعداء بأستقالة نواب التيار لكن لرياح لن تجري كما تشتهي سفنُ البعض وسط تحذيرات سياسية من المجازفة بالابحار بقوارب توافقية عكس اغلبية التيار

مرحلة ما بعد الصدريين ستكون هنالك حكومة ام لا حكومة .. داخل الاطار التنسيقي المواقف متضاربة بين كتلة قلقة من تبعات تشكيلة حكومية الصدر غير مشارك فيها واخرى ترى الاستقالة امرا طبيعيا وعجلة المفاوضات مستمرة لكنها قد تتوقف في اي لحظة كانت بأمر اطاري خشية من توافقٍ ينقصه رضى بعض الاطراف على حد قول متابعين



استقالة نواب الكتلة الصدرية فسحت المجال امام الاطاريين بتنفس الصعداء من جديد ليعودوا كمفاوضين الى الواجهة بعد ما كانت الدفة بقيادة الفائز الاكبر الصدريين لكن ما بعد الاستقالة المشهد وبقراءة سياسية ضبابي والانسداد زاد بأنسدادٍ اخر والابواب اغلقت والمفتاح مازال بيد الصدر رغم الانسحاب

الذهاب نحو حكومة توافقية بغياب الكتلة الصدرية خطوة تراها قيادات تنسيقية مغامرة المجازفة بها قد تضع حكومة الاطار على صفيح ساخنٍ يغلي بغضب التيار