إصابة فاوتشي بفيروس كورونا

بغداد - ياسين صفوان - ثبتت إصابة مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، بفيروس كورونا.



ووفقاً للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، فإن فاوتشي (81 عاما) لم يكن على اتصال وثيق بالرئيس جو بايدن أو غيره من كبار المسؤولين، مشيرا إلى أن فاوتشي أجرى الاختبار الذي جاءت نتيجته إيجابية بعد أن شعر بأعراض خفيفة.



وذكر أن فاوتشي حاصل على جرعتي اللقاح، بالإضافة إلى جرعتين معززتين، مبينا أن "فاوتشي سيعزل نفسه في منزله وسيتبع الإرشادات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والنصائح الطبية من طبيبه، على أن يعود إلى عمله عندما تكون النتيجة سلبية".