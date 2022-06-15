انت الان تتابع خبر الصدر: قررت الانسحاب ولن اشترك بالانتخابات مع الفاسدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الصدر في كلمة له خلال اجتماعه بنواب الكتلة الصدرية، "في المرحلة القادمة في الانتخابات أيضاً لن اشترك مع الفاسدين"، مستدركاً بالقول "اذا ازيح الفاسدين واشتركنا بالانتخابات فستبقون على وضعكم".وأقام الصدر، اليوم الأربعاء، صلاة العشائين جماعة بنواب الكتلة الصدرية المستقيلين من مجلس النواب، وذلك في الحنانة بمحافظة النجف.

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