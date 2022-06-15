انت الان تتابع خبر تطورات المشهد السياسي... المواطن لم يعد مهتماً ‎‎ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - لم يعد المواطن مهتماً بتطورات المشهد السياسي، إذ يرى مراقبون ان المناصب التي يتصارع عليها السياسيون ينبغي ان تسخّر لحلحة المشكلات وتسهيل الحياة للاوساط الشعبية.

ازمة تتبع ازمة، وجميعها تحل على المواطن الذي بات غير مهتم بمجريات السياسة، يقول مراقبون ان الاوساط الشعبية تعيش على أمل الظفر بمستوى خدمي متطور ووضع اقتصادي مستقر بغض النظر عما تسفر عنه مجريات المشهد السياسي.



ولا ينبغي لهذه القوى ان تتناسى هموم المواطن ومشكلاته لانشغالها بصراع المناصب، مناصب ينبغي ان يعمل شاغلوها على خلق الرفاهية للمواطن والعمل على تخليصه من أزماته.

وتيرة متسارعة نحو مصير مجهول، لا يمكن التنبؤ به، ووضع سياسي مربك ،، ومشهد كان يفترض ان يكون وردياً لكنه تحول إثر الصراعات الى ظلمة يعيشها المواطن المثقل بالأزمات المتعاقبة.