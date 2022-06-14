الصدر يدعو نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع غداً

بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر مطلع، الثلاثاء، بأن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا نواب الكتلة الصدرية وقيادات التيار لاجتماع عاجل غداً.

وقال المصدر أن "السيد مقتدى الصدر دعا نـواب الكتلة الصدرية و قيادات التيار لاجتماع عاجل يـوم غـد في الحنانة".

وأول أمس الأحد، قدم نواب الكتلة الصدرية البالغ عددهم 75 نائباً، استقالتهم من مجلس النواب، بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر؛ وذلك بعد انسداد سياسي دام أكثر من سبعة أشهر.