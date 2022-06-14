انت الان تتابع خبر الفتح يدعو لتشكيل الحكومة سريعاً ويؤكد رفضه للتدخلات الخارجية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - شددت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، فيما أكدت رفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.
وقالت الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الحكومة الحالية لم تلبي حاجيات المواطن"، مردفاً أن "الحكومات العراقية على اختلافها لم تضم كابينة تكنوقراط".
وأضافت، "نحن مع المحكمة الاتحادية ونحترم قراراتها سواء كانت معنا او علينا".
وبشأن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، تابعت الموسوي، "نرفض المساس بسيادة البلاد وسياسته الاقتصادية ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي".
واستدركت حديثها بالقول "الكتلة الصدرية لها ثقلها وجمهورها ونتمنى رجوعها إلى البرلمان"، مبيناً أن "الإشكالية القانونية بشأن استقالة الصدريين تحددها المحكمة الاتحادية".
وأضافت، "نحن مع المحكمة الاتحادية ونحترم قراراتها سواء كانت معنا او علينا".
وبشأن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، تابعت الموسوي، "نرفض المساس بسيادة البلاد وسياسته الاقتصادية ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي".
واستدركت حديثها بالقول "الكتلة الصدرية لها ثقلها وجمهورها ونتمنى رجوعها إلى البرلمان"، مبيناً أن "الإشكالية القانونية بشأن استقالة الصدريين تحددها المحكمة الاتحادية".