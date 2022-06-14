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الفتح يدعو لتشكيل الحكومة سريعاً ويؤكد رفضه للتدخلات الخارجية

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بغداد - ياسين صفوان - شددت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، اليوم الثلاثاء، ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة جديدة، فيما أكدت رفض التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي.
وقالت الموسوي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "الحكومة الحالية لم تلبي حاجيات المواطن"، مردفاً أن "الحكومات العراقية على اختلافها لم تضم كابينة تكنوقراط".

وأضافت، "نحن مع المحكمة الاتحادية ونحترم قراراتها سواء كانت معنا او علينا".


وبشأن التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي، تابعت الموسوي، "نرفض المساس بسيادة البلاد وسياسته الاقتصادية ونرفض أي تدخل في الشأن الداخلي".

واستدركت حديثها بالقول "الكتلة الصدرية لها ثقلها وجمهورها ونتمنى رجوعها إلى البرلمان"، مبيناً أن "الإشكالية القانونية بشأن استقالة الصدريين تحددها المحكمة الاتحادية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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