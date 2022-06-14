المتهمة بتدمير علاقة شاكيرا وبيكيه..' لا أعرفه دعوني وشأني'

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، هدّدت الفتاة المتهمة بكونها عشيقة بيكيه وسائل الإعلام برفع دعاوى قضائية نظراً لتشويه سمعتها، وأكدت أن اسم الفتاة المنشودة سيظهر إلى العلن قريباً.

وفي التفاصيل، ظهرت الفتاة في برنامج "سوشيليت" الإسباني تحت اسم "سي إم" لتدافع عن نفسها بعدما انتشرت أخبار أنها سبب خيانة بيكيه لشاكيرا.



وصرّحت قائلةً: "أصبحت جزءاً من القصة من دون علمي، ولم أتخيّل يوماً أن أكون في هذا المكان وأن تظهر معلوماتي الشخصية إلى العلن".