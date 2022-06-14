سقوط الأمير هاري من ظهر حصانه أثناء ممارسته رياضة البولو (صور)

وتعتبر رياضة البولو هي رياضة الكرة بالبلتية، فهي لعبة قديماً كانت مخصصة للسلاطين والملوك والأمراء، ففي عصر المماليك، كان يتم تعيين منصب مخصص للعبة البولو وهو الجوكندار.

بغداد - ياسين صفوان - وثقت عدسات الصحافة البريطانية أمس خلال مباراة لـ رياضة البولو Polo ، سقوط الأمير هاري من فوق الحصان أثناء المباراة، التي شارك فيها بالولايات المتحدة، في مكان إقامته هو وزوجته ميغان ماركل.

محمد يوسف

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