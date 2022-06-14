انت الان تتابع خبر نائب: شركة توزيع المنتجات النفطية تتحمل مسوؤلية شحة الوقود في البلاد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، اليوم الثلاثاء، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها، البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.
ودعا الخزرجي في بيان ورد للسومرية نيوز، "وزارة النفط الى معالجة هذا الخلل الجسيم وعدم ترك الوضع على ما هو عليه والعمل على حل هذا الامر بالسرعة الممكنة"، مبيناً ان "المواطن بات لا يحتمل اخفاق الجهات المعنية في توفير المشتقات النفطية خصوصاً وان الازمة تزداد في فصل الصيف نتيجة تزايد الطلب لحاجة المواطن".
وأضاف، ان "ازمة الوقود في بغداد والمحافظات هي ازمة مفتعلة من الجهات المعنية نتيجة الفساد المستشري في مفاصل شركة توزيع المنتجات النفطية".
وأضاف، ان "ازمة الوقود في بغداد والمحافظات هي ازمة مفتعلة من الجهات المعنية نتيجة الفساد المستشري في مفاصل شركة توزيع المنتجات النفطية".