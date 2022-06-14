انت الان تتابع خبر نائب: شركة توزيع المنتجات النفطية تتحمل مسوؤلية شحة الوقود في البلاد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حمل النائب عن دولة القانون مهند الخزرجي، اليوم الثلاثاء، مسؤولية شحة الوقود في ضل الظروف الراهنة التي يعيشها، البلد الى شركة توزيع المنتجات النفطية التي باتت تتعمد مسؤولية اذلال المواطن بوقوفه طوابير او قضاء جل وقته للبحث عنه في المحطات الاخرى اضافة الى الازدحامات المرورية التي زادت من المعاناة.