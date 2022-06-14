فيس بوك يضع 'حامد الموسوي' بقائمة المنظمات الخطرة (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

وضعت منصة "فيس بوك"، اليوم الثلاثاء، صفحة النائب السابق حامد الموسوي بقائمة المنظمات الخطرة.



وعند الدخول الى صفحة الموسوي، ترد منصة فيس بوك بالقول: المصطلح الذي بحثت عنه يقترن احياناً بنشاطات أفراد خطرين ومنظمات خطرة وهو وأمر غير مسموح به على فيسبوك، كما موضح ادناه في الصورة.

وكان الموسوي قد هاجم في تصريحات تلفزيونية الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ملوحاً الى ان هناك 6 ألوية على حدود إقليم كردستان.