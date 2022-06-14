الإطار التنسيقي يجتمع بالمستقلين و3 كتل سياسية - عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع الاطار التنسيقي بدأ مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة بابليون والمستقلين في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".

وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لبحث مستجدات الوضع السياسي، ومناقشة سبل الانفتاح السياسي على باقي القوى السياسية، للإسراع بتشكيل الحكومة".