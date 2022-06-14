الإطار التنسيقي يجتمع بالمستقلين و3 كتل سياسية - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر سياسي، اليوم الثلاثاء، ببدء اجتماع الإطار التنسيقي، مع نواب مستقلين وثلاث كتل سياسية، لبحث مستجدات الوضع السياسي.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اجتماع الاطار التنسيقي بدأ مع تحالف عزم والاتحاد الوطني الكردستاني، وحركة بابليون والمستقلين في مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي".
وأضاف، أن "الاجتماع يأتي لبحث مستجدات الوضع السياسي، ومناقشة سبل الانفتاح السياسي على باقي القوى السياسية، للإسراع بتشكيل الحكومة".