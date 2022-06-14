مكتب العامري يتبرأ من تصريحات 'حامد الموسوي': لا يمثل رأي الاطار التنسيقي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أصدر مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تصريحات النائب السابق حامد الموسوي.



وقال المكتب في بيان ورد للسومرية نيوز، "ما صدر عن (حامد الموسوي) في احد الحوارات التلفزيونية امس الاثنين، لايمثل رأي هادي العامري او الاطار التنسيقي او تحالف الفتح"، مبينا ان" هذه اللغة التي تحدث بها الموسوي مرفوضة جملة وتفصيلا لانها تعكر المناخ السياسي وتخالف المنهج المعتدل الذي يتبناه تحالف الفتح وقيادته".

وكان الموسوي قد هاجم في تصريحات تلفزيونية الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ملوحاً الى ان هناك 6 ألوية على حدود إقليم كردستان.