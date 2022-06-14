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الجنابي يصف 'التقدميات' بـ'لبوات الحق'

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بغداد - ياسين صفوان - وصف القيادي ومسؤول تنظيمات حزب تقدم زياد الجنابي، الثلاثاء، النائبات عن الحزب بـ"لبوات الحق".

وقال الجنابي في بيان مقتضب، إن "التقدميات هن لبوات الحق”، واصفاً حامد الموسوي بـ"النائب البائس”.

 

ورد عدد من النواب، الثلاثاء، على تصريحات الموسوي الاخيرة، مؤكدين أن التفاهمات السياسية لها سياقاتها.

 

وكان النائب السابق عن تحالف الفتح حامد الموسوي قد هاجم في تصريحات تلفزيونية الحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة، ملوحاً الى ان هناك 6 ألوية على حدود إقليم كردستان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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