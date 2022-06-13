وزير المالية يثني على جهود هيئة الكمارك

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن علاوي "زار اليوم الأثنين المصادف ١٣ حزيران ٢٠٢٢ مقر الهيئة العامة للكمارك حيث كان في استقباله مدير عام الهيئة شاكر محمود الزبيدي".

وأوضحت الهيئة، ان "المدير العام اطلع الوزير على اهم الانجازات والنشاطات التي قامت بها الكمارك والخطوات المتسارعة نحو اتمتة العمل الكمركي والربط الألكترونية و تطوير البنى التحتية وبناء قدرات الموارد البشرية".



وقد اثنى وزير المالية، على "العمل الجاد والمثابر للهيئة وادارتها وابدى كل الدعم لتذليل العقبات من اجل الوصول الى افضل النتائج على كافة الأصعدة".