رسميا.. هالاند يكمل إجراءات انتقاله إلى مانشستر سيتي (فيديو وصور)

ونشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي على "تويتر"، فيديو للمهاجم النرويجي، كتب عليه "مرحبا هالاند".

وتضمن الفيديو صورة هالاند في الطفولة بقميص مانشستر سيتي أثناء جلوسه على أريكة بين وسادتين، ثم ظهر النجم النرويجي بعمره الحالي في مكان مشابه، ويرتدي القميص الحالي للنادي الإنجليزي.

وقال هالاند في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي أثناء تقديمه كلاعب جديد في صفوف الفريق الإنجليزي: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي، لقد كنت أشاهد مانشستر سيتي دائما، لا يسعك إلا الإعجاب بأسلوب لعبهم، إنهم يصنعون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".