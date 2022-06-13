انت الان تتابع خبر إياد علاوي يوجه دعوة لـ 'القيادات الوطنية' ويحذر من 'الفوضى' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وجه رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، اليوم الاثنين، دعوة إلى "القيادات الوطنية" للجلوس إلى طاولة حوار وطني، فيما أشار إلى أن الأوضاع وصلت إلى الفوضى.
وذكر علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أكدناها مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".
وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة الفوضى والتعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".
وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة الفوضى والتعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".