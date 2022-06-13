إياد علاوي يوجه دعوة لـ 'القيادات الوطنية' ويحذر من 'الفوضى'

وذكر علاوي في تغريدة تابعتها الخليج 365: "أكدناها مراراً في السابق أن لا حل للأزمة السياسية إلا باعتماد مبدأ لا غالب ولا مغلوب".

وأضاف: "الآن وبعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة الفوضى والتعقيد، أدعو القادة الوطنيين إلى الجلوس إلى طاولة حوارٍ وطني بناء خوفاً من تعميق الأزمة وتدهور الأوضاع إلى ما لا يحمد عقباه".

