انت الان تتابع خبر توفيق علاوي يصف استقالة النواب الصدريين بـ'الخطيرة' ويتحدث عن فرصة لإنقاذ العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال علاوي في تدوينه تابعها الخليج 365، إنّ "العراق على مفترق طرق بعد موقف الصدر الأخير؛ إما النجاة أو نهاية دولة اسمها العراق".

وتابع: "لقد أصبت كما أصيب أغلب أبناء وطننا بصدمة قوية بعد قرار الصدر باستقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، هذه الخطوة التي يمكن أن تدفع البلد باتجاه مستقبل مجهول وإلى مديات خطيرة وفوضى عارمة لا يعلم تداعياتها إلا الله".



وأضاف: "تعمقت هذه الصدمة عندما تعامل الكثير من الأطراف السياسية مع هذا الحدث الكبير كأمر واقع، بل بدأت بوادر تشخيص البدلاء عن النواب المستقيلين غير عابئين بالعواقب الوخيمة لمثل هذا المسار الخطير، والخطير جداً"، داعيا "الصدر لإعادة النظر بهذه الخطوة الخطيرة".

وبين علاوي "أقول إن هذه الخطوة قد تصب لمصلحة التيار في زيادة كسب تأييد الشارع الرافض للعملية السياسية وللكثير من السياسيين لمصلحة التيار، ولكن يقيناً هذا الحدث الجلل سيعرض العراق إلى خطر جسيم".



ومضى بالقول: "لقد عهدنا منكم المواقف الشجاعة لمصلحة البلد في الماضي عند تعارض مصلحة التيار مع مصلحة العراق، فلا ننسى موقفكم في إقالة الوزراء الأربعة للتيار الصدري عام 2007 عندما تبين لكم فسادهم، وكنتم سماحتكم السياسي العراقي الوحيد الذي أنب وعاقب المفسدين من جماعته خلال الفترات السابقة، وموقفكم في مكالمتي الهاتفية معكم في تأييدكم في رفض المحاصصة خلاف مصلحة التيار ولمصلحة العراق، والآن مصلحة العراق تتطلب بقاءكم بتياركم على رأس مجلس النواب وعدم قطع شعرة معاوية مع الإطار التنسيقي للوصول إلى مشتركات الحد الأدنى للحفاظ على البلد ومستقبله".

ووجه علاوي رسالة الى الإطار التنسيقي قائلا "الكرة الآن في ملعبكم، وأنتم تقدرون خطورة الموقف ووضع البلد والمستقبل المجهول والخطير الذي يمكن أن يواجه البلد في حالة انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية، المطلوب منكم السعي الحثيث للوصول إلى كلمة سواء مع الصدر، فهذه هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد".

ودعا المرجعية العليا قائلا "أنتم اعرف بالواقع وبالتفاصيل ودقائق الأمور، وكما تعلمون فإن البلد بلغ تخوم شفا جرفٍ هارٍ مع خطورة أن ينهار العراق إلى مهاو سحيقة فالمطلوب من سماحتكم التدخل فأنتم الملاذ الأخير لإنقاذ البلد من مستقبل خطير ومجهول".