انت الان تتابع خبر الحلبوسي: تنتهي عضوية أي نائب عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي:

المنطقة لا تحتاج لأي تدخلات خارجية

نتمنى أن يتخلص العراق من الإرهاب

التحديات المقبلة اقتصادية

التعاون بين الأجهزة الأمنية العراقية الأردنية سيساعد على التخلص من الإرهابيين

الصدر آثر أن يكون مضحيا من أجل الوطن والشعب وليس سببا معطلا

بذلنا جهدا مخلصا لثني الصدر عن خطوة الاستقالة

قبلنا على مضض استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب

سنمضي بتشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها

الخطوات المقبلة قد تمضي سريعا

تنتهي عضوية أي نائب عند تقديم استقالته والأمر لا يحتاج إلى تصويت