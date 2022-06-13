كتلة سياسية توضح موقفها من استقالة نواب الكتلة الصدرية

رأى الأمين العام للاتحاد الاسلامي لتركمان العراق، جاسم البياتي، اليوم الاثنين، أن خطوة نواب الكتلة الصدرية بتقديم استقالاتهم "تعقّد" الموقف، على حد قوله.

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محمد يوسف

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