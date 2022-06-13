انت الان تتابع خبر الفياض: الحشد لن يكون طرفاً منحازاً لأي جهة سياسية - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حذر رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الاثنين، من الحرب الناعمة واثارها ومخاطرها على العراق وشعبه، فيما اشار الى أن الحشد الشعبي لن يكون طرفاً منحازاً لأي جهة سياسية.
وقال الفياض في كلمة ألقاها بذكرى تأسيس الحشد الشعبي، إن "فتوى الجهاد الكفائي غيرت مسار الأحداث وصنعت الأمة في العراق".
وأضاف، أن "فتوى المرجعية الدينية خلقت للشعب العراقي روحا جديدة لمواجهة الخطر المحدق بالعراق"، مبينا أن "الحشد سيبقى رافعاً لراية العراق ولا يتراجع".
واشار الفياض الى أن "الحشد تعرض للمؤامرات وانتهت باستهداف قادته"، لافتا الى أن "الحشد لا يمثل أداة للتسلط والتحكم ولا ينحاز إلا للشعب العراقي".
وأضاف، أن "فتوى المرجعية الدينية خلقت للشعب العراقي روحا جديدة لمواجهة الخطر المحدق بالعراق"، مبينا أن "الحشد سيبقى رافعاً لراية العراق ولا يتراجع".
واشار الفياض الى أن "الحشد تعرض للمؤامرات وانتهت باستهداف قادته"، لافتا الى أن "الحشد لا يمثل أداة للتسلط والتحكم ولا ينحاز إلا للشعب العراقي".
وأكد أن "الحشد الشعبي فوّت على الأعداء فرصة كبيرة"، مستدركا "هناك من يحاول تسقيط الحشد ووصفه بالمؤقت في محاولة لاعادة الفوضى للعراق".
ولفت الى أن "الحشد الشعبي لن يكون طرفاً منحازاً لأي جهة سياسية"، مضيفا "لن يكون طرفا سياسيا في أي معركة".