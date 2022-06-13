جعفر الصدر يعلن انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة

بغداد - ياسين صفوان - أعلن جعفر الصدر، اليوم الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة على تويتر، "كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب".

واعرب الصدر عن شكره لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ولتحالف انقاذ الوطن "على ثقتهم".

وكان الصدر قد دعا أمس الأحد، النواب الصدريين الى تقديم استقالاتهم للبرلمان، ووافق عليها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.