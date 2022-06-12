الحلبوسي يتوجه إلى الأردن بزيارة رسمية

وقال مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه، اليوم الأحد، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الأردنية عمّان؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي".

ويتضمَّن جدول الزيارة بحسب البيان أيضاً "لقاء الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن عدد من المسؤولين".