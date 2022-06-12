الحلبوسي يتوجه إلى الأردن بزيارة رسمية

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بغداد - ياسين صفوان - توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين، إلى المملكة الأردنية في زيارة رسمية.
وقال مجلس النواب في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توجه، اليوم الأحد، يرافقه وفد نيابي، إلى العاصمة الأردنية عمّان؛ تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي".
ويتضمَّن جدول الزيارة بحسب البيان أيضاً "لقاء الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، فضلاً عن عدد من المسؤولين".