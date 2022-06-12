انت الان تتابع خبر خبير قانوني: استقالة النواب لا تحتاج الى تصويت باستثناء الزاملي والان مع التفاصيل
وقال اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان "النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 12 اولا اشار الى انه عند تقديم احد اعضاء هيئة الرسائة استقالته فانها تعرض على اعضاء المجلس للتصويت عليها باغلبية عدد اعضاءه الحاضرين لكنه لم يتطرق الى استقالة اعضاء مجلس النواب الا في ما ذهب اليه النظام الداخلي من انه تسري الفقرة اولا من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالاغلبية المطلقة على ان لا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة".
واضاف اللامي، ان "بعض الخبراء القانونين يرون ان الاستقالة يجب ان تعرض على اعضاء المجلس من خلال عودتهم الى قانون موظفي الدولة لكن بالحقيقة فان اعضاء البرلمان ليسوا موظفين في الدولة كي ينطبق عليهم قانون موظفي الدولة فهنالك نظام داخلي للمجلس يعمل به".
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، اليوم الأحد، نواب الكتلة الصدرية إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب.