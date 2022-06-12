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الحلبوسي يعلق على استقالة نواب الكتلة الصدرية

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بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، انه "نزولا عند رغبة مقتدى الصدر قبلنا على مضض طابات اخواننا واخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

واضاف: "لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه اثر ان يكون مضحيا وليس سببا معطلا، من اجل الوطن والشعب،فرأى المضي بهذا القرار".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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