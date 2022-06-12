- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر الحلبوسي يعلق على استقالة نواب الكتلة الصدرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - علق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، على تقديم نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم بتوجيه من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، انه "نزولا عند رغبة مقتدى الصدر قبلنا على مضض طابات اخواننا واخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".
واضاف: "لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه اثر ان يكون مضحيا وليس سببا معطلا، من اجل الوطن والشعب،فرأى المضي بهذا القرار".