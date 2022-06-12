الزاملي يدعو محافظة بغداد لعمل جرد بالمشاريع المتلكئة

وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "الزاملي أكد على ان تقديم الخدمة للمواطنين، ستكون هي الشرط والمعيار الأساس الذي يعتمده المجلس ولجانه المعنية في دعم واسناد كافة الجهات الخدمية، داعيًا محافظة بغداد "لوضع خطة عمل " عاجلة " ، وجرد شامل للخدمات التي تحتاجها المناطق الفقيرة خدماتياً، وجدولة للمشاريع غير المحالة والمتلكئة، للتحرك بإنجازها ضمن سقف زمني محدد".واضاف ان "ذلك جاء خلال لقاءه اليوم بالنائب الفني لمحافظ بغداد علي العيثاوي، ومدراء دوائر (البلديات، التخطيط، الماء، المجاري، الهندسية، شؤون البلدية)، في المحافظة ، بحضور عدد من نواب العاصمة ولجنة الخدمات النيابية ".

واشار المكتب الى ان "الزاملي اعتبر تخصيص اموال ضمن بنود قوانين الموازنة لمشاريع خدمية طيلة السنوات السابقة دون "تنفيذ" يلمسه المواطن على ارض الواقع ، بالاهمال والتقصير الكبير وعدم الجدية في تطوير مناطق بغداد والمحافظات و التي يجب متابعتها بدقة ومحاسبة الادارات المتخاذلة بالتنسيق المباشر مع الحكومة" ، مشددًا على انه "لن يسمح بأي عذر بعد الان يحول دون اعمار العاصمة بعد تضمين التخصيصات اللازمة لتطويرها في قانون "الأمن الغذائي".



وبين النائب الأول، ان "المحافظة لوضع رؤية وخطط عملية لتنفيذ مشاريع استراتيجية بسقوف زمنية محددة، لإحداث ثورة تنموية في بغداد، وإعطاء الأولوية للمناطق الفقيرة خدمياً والمكتظة بالسكان، فيما ركز بحديثه مع المعنيين ، ان الخطة المقبلة يجب ان تشمل القطاعات والمشاريع الخدمية والبنى التحتية كالماء ، الكهرباء ، شبكات الصرف الصحي ، اكساء الشوارع ، حملات تطوير وتأهيل وتنظيف ، وغير ذلك ".