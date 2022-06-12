الكهرباء يصعق امانة بغداد ويتأهل الى نصف نهائي كأس العراق

وشهدت المباراة التي اقيمت على ملعب التاجي تعادل الفريقين خلال الوقت الاصلي للمباراة ليصار الى ركلات الترجيح لتنتهي لصالح الكهرباء بنتيجة (4 -2) ليتأهل الكهرباء الى الدور نصف النهائي من المسابقة.

تقام غدا الإثنين ثلاث مباريات في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العراق، أبرزها قمة الزوراء والقوة الجوية، على ملعب الشعب الدولي بالعاصمة بغداد، فيما يستضيف الكرخ منافسه أربيل في ملعب الراحل أحمد راضي، وفي مباراة أخرى، يلتقي زاخو مع ضيفه مصافي الجنوب في ملعب دهوك.