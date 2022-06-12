الدوما يعلق على دعوة اوروبية لتزويد كييف باسلحة نووية

وقال رئيس مجلس الدوما الروسي على "تيليغرام" إن "عضو البرلمان الأوروبي رادوسلاف سيكورسكي، يريد إثارة صراع نووي في وسط أوروبا".

وأضاف أنه "بسبب مثل هؤلاء الأشخاص، من الضروري ليس فقط تحرير أوكرانيا من الأيديولوجية النازية، ولكن أيضا ضمان وضع البلاد غير النووي".



وفي وقت سابق، قال سيكورسكي إن "للغرب الحق في إمداد أوكرانيا بالأسلحة النووية".