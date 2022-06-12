انت الان تتابع خبر بغداد توضح بعد وفاة طفل سقط في 'منهولة' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محافظة تعزي بوفاة طفل سقط في إحدى خطوط المجاري بالمحمودية وتوضح مسؤولياتها

أعربت محافظة بغداد، عن أسفها وتعازيها بوفاة طفل سقط في إحدى خطوط المجاري لإحدى المجمعات السكنية في قضاء المحمودية.

وأوضح بيان للمحافظة "‏‏في الوقت الذي تعرب فيه محافظة بغداد عن أسفها وتعزي بوفاة الطفل علي في احدى المجمعات السكنية بقضاء المحمودية، تود أن توضح الآتي:

- ان إدارة وتقديم الخدمات البلدية في المجمعات السكنية التي انشأت في زمن النظام السابق والموجودة في القضاء غير تابعة الى المحافظة أو بلدية المحمودية وهي غير مسؤولة عنها جملة وتفصيلًا، بل الى الدوائر الحكومية المنحلة (التصنيع العسكري) سابقًا، هيئة التصنيع الحربي حالياً.

- كما نبين ان مشروع المجاري المُنفذ في المجمعات منذ ثمانينات القرن الماضي، إنتهى عمره التشغيلي وهو بدوره أيضًا ليس من مسؤولية مركز مجاري المحمودية التابع إلى محافظة بغداد.

وبلاشك إن أحد الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث الأليمة، هم ضعاف النفوس من سارقي اغطية المجاري (المنهولات) حيث سبق للأجهزة الامنية إن القت القبض على العديد منهم، كما نطالب بإنزال أقصى حالات القصاص والعقوبات بحقهم.

رحم الله الطفل علي، رحل طيراً من طيور الجنة، وألهم ذويه الصبر والسلوان.