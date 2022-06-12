انت الان تتابع خبر ايران تهدد اطراف الاتفاق النووي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، إن طهران قدمت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".