ايران تهدد اطراف الاتفاق النووي

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بغداد - ياسين صفوان - أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاحد، إن طهران قدمت مقترحات وأفكار خلال مفاوضات فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي، عندما كان سلوك الطرف الآخر "منطقيا".
وقال وزير الخارجية الإيراني في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في اجتماع مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحادثات النووية أن "أي وقت يتصرف فيه الطرف الآخر بالجشع سوف نستخدم وسائلنا وقوتنا حتى يعرف الطرف الآخر أن الشعب الإيراني وراحته مهمان بالنسبة لنا".
وأضاف أن إيران "تأمل في أن تساهم الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".
وأضاف أن إيران "تأمل في أن تساهم الإجراءات المتخذة على إعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي".