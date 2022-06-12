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بعد أربع سنوات.. رونالدو يحصل على البراءة في قضية الاغتصاب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-06-12 | 15:12

بعد أربع سنوات.. رونالدو يحصل على البراءة في قضية الاغتصاب

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اصدرت محكمة امريكية حكما نهائيا بتبرئة لاعب منتخب البرتغال ومانشستر يونايتد من محاولة اغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا.
وذكرت مصادر صحفية انه "بعد مداولات قضائية دامت لأربع سنوات أصدرت محكمة لاس فيجاس حكمًا نهائيًا بتبرئة كريستيانو رونالدو من محاولة اغتصاب عارضة الأزياء الأمريكية كاثرين مايورجا في إحدى الفنادق عام 2009 والتي رفعت دعوى بذلك عام 2018".

واضافت ان "المحكمة إقتنعت بأدلة رونالدو الذي أكد بانهما كانا على علاقة سويا ولكن ماحدث بينهما كان بالتراضي وربما الأمور تنقلب على رأس عارضة الأزياء الأمريكية إن فكر رونالدو برفع دعوى قضائية عليها بالتشهير بسمعته التي أضرت بشكل كبير بسبب تلك الإتهامات".

وأشارت المصدر الصحفية الى أن "محكمة لاس فيجاس ترى أن عملية تحصيل تلك المستندات جاءت بشكل غير قانونى وملتوى، وهو ما تسبب فى رفض الدعوى".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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