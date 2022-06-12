العملة الإيرانية نحو أدنى مستوى لها على الإطلاق

ووصلت قيمة الريال الإيراني إلى 332 ألف ريال للدولار اليوم، بعدما كان 327500 أمس السبت، ما مثل تراجعاً 4.4 في المئة مقارنة بالأول من حزيران (يونيو)، عندما كانت قيمته تبلغ 318 ألفاً مقابل الدولار.

وجاء الانخفاض الجديد في الريال في وقت لا تزال العقوبات الأميركية مفروضة على الدولة. وقوض الاقتصاد الإيراني بسبب انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من الاتفاق النووي عام 2018، وإعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على قطاعي النفط المصارف في إيران. إلى ذلك، وصلت المحادثات في فيينا إلى طريق مسدود منذ أشهر.

