بغداد وواشنطن تبحثان تعزيز الشراكة الاقتصادية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن علاوي "استقبل اليوم الأحد 12 حزيران 2022، سفيرةَ الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي، إذ تم استعراض العلاقات الثنائية العراقية الأمريكية، وسبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين والرغبة في تكثيف التعاون من خلال دراسة جميع الفرص المتاحة في مجالات الاستثمار والمال والإقتصاد".وبين علاوي، أن "الحكومة العراقية تولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة مشتركة وطويلة الأمد للشعبين العراقي والأمريكي، وأن هذه العلاقة يمكنها أن تحقق المزيد من التقدم، خاصة في الجوانب المالية والإقتصادية والتجارية".

من جهتها، عبّرت السفيرة ألينا رومانوسكي، عن "سعادتها للعمل في العراق، والتزام الولايات المتحدة بدعم خطط الحكومة العراقية الإصلاحية، والتطلع نحو تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين في مختلف المجالات".

