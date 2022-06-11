المسعودي والعمليات المشتركة يبحثان تأمين طريق الحج البري

وأكد المسعودي خلال الاجتماع الذي حضره الفريق الأول عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة، على "أهمية سلامة الحجاج خلال عملية تفويجهم برا من محافظاتهم الى منفذ عرعر الحدودي، اضافة الى عملية نقلهم الى المطارات التي تنطلق منها الرحلات الجوية".واعرب المسعودي وفقاً لبيان عن "شكره للجهود التي تبذلها القيادات الأمنية ومدراء الشرطة في المحافظات وتعاونهم من أجل انجاح الخطة الأمنية لتفويج الحجاج العراقيين".

من جهته اشار الشمري الى "عقد دائرة تلفزيونية مغلقة مع قادة العمليات ومدراء الشرطة في المحافظات للتباحث في كل تفاصيل عملية حماية الحجاج"، مؤكدا "استمرار الاستطلاعات البرية بالتنسيق والتعاون مع الهيئة، لتنعكس على سلامة الحجاج ووصولهم سالمين الى الديار المقدسة".