الحرس الثوري يدعو دول الخليج الى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل

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بغداد - ياسين صفوان - حذر قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد رضا تنكسيري من أن كل من يسمح بـ"موطىء قدم" لإسرائيل فإنه يعرض أمن بلاده للخطر وثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا.
وتنكسيري في تصريح صحافي "كل من يسمح بموطئ قدم في المنطقة للكيان الصهيوني البغيض وقاتل الأطفال والعدو الرئيسي للدول الإقليمية فإنه سيعرض أمن بلاده للخطر ويثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا".
وتوجه بالنصيحة إلى "الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج"، بألا تقيم علاقات مع إسرائيل لأن ذلك "سيخل بأمن المنطقة".
وتوجه بالنصيحة إلى "الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج"، بألا تقيم علاقات مع إسرائيل لأن ذلك "سيخل بأمن المنطقة".