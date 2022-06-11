انت الان تتابع خبر الحرس الثوري يدعو دول الخليج الى عدم إقامة علاقات مع إسرائيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذر قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني العميد رضا تنكسيري من أن كل من يسمح بـ"موطىء قدم" لإسرائيل فإنه يعرض أمن بلاده للخطر وثير الفوضى والفلتان الأمني في المنطقة أيضا.

