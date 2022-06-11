تحديد موعد انطلاق اولى رحلات الحج للديار المقدسة

وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، إن "الثلاثاء المقبل 14 حزيران سيشهد انطلاق اولى الرحلات الجوية للحجاج العراقيين من مطار بغداد الدولي الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، حيث انهت الهيئة كامل استعداداتها لانجاح عملية التفويج الجوي".واضافت ان "تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الخمسة (بغداد – النجف الاشرف – البصرة – اربيل – السليمانية)، وبواقع (3-5) رحلات يوميا"، متوقعة ان "تنتهي عملية تفويج الحجاج جوا خلال اسبوع واحد فقط".

وبخصوص الرحلات البرية اعلنت الهيئة، ان "موعد انطلاق اولى قوافل الحج البرية عبر منفذ عرعر الحدودي سيكون اعتبارا من يوم السبت المقبل 18 حزيران، على ان تنتهي عملية تفويج حجاج البر خلال 6 ايام فقط".



وأكدت الهيئة انها "جهزت 353 حافلة سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم الى الديار المقدسة، فيما انهت الاستعدادات الامنية والخدمية لانجاح خطتها الخاصة بالتفويج البري".