الدفاع المدني تخمد حريق سوق 'البالة' وتكشف حجم الخسائر (صور)

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "استنفرت جهد فرق الإطفاء في جانب بغداد الكرخ بأقصى درجة ممكنة حتى وصلت إلى 40 فرقة إطفاء تخصصية بكامل طواقمها وأسندتها بـ 10 فرق إضافية من بغداد الرصافة لتبلغ في مجملها 50 فرقة إطفاء كما وأشركت فريق البحث والإنقاذ التابع لها لتعزيز الجهد ونجحت بإخماد حادث حريق مهول طال أكثر من 150 كشكاً تجارياً تجاوزًا مشيداً من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال متخذة لتجارة العطور والملابس المستعملة داخل سوق البالة في منطقة أبو دشير جنوب بغداد".وبينت، أن فرقها "طوقت السوق من عدة محاور واتخذت من أسطح المنازل القريبة موضعاً لمكافحة النيران من الأعلى إلى داخل السوق المشتعل ولاقت فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة بسبب وجود الكتل الخرسانية التي تحيط بالسوق التجاري من جميع الجهات وتعذر معها دخول عجلات الإطفاء مضافاً إليها صعوبات العمل مع وجود التدخل من المواطنين المتجمهرين في موقع السوق وأربكت جهد السيطرة وإتمام عمليات الإخماد واضطرت فرق الدفاع المدني إلى سحب جزء من فرقها لتنفيذ عمليات إسعاف المواطنين المصابين بحالات الاختناق نتيجة استنشاق نواتج الحريق السامة بالتزامن مع عمليات الإخماد للنيران".

وانهت فرق الدفاع المدني، وفق البيان، "عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل السوق المزدحم بادئ الأمر".