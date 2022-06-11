بارزاني يستقبل الحلبوسي والخنجر في اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع وفد رفيع من تحالف السيادة، آخر تطورات العملية السياسية في العراق.

