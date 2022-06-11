بارزاني يستقبل الحلبوسي والخنجر في اربيل

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بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، اليوم السبت، مع وفد رفيع من تحالف السيادة، آخر تطورات العملية السياسية في العراق.
وقال مكتب بارزاني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم السبت 11 حزيران 2022 في مقره بمصيف صلاح الدين بمحافظة اربيل، وفدا رفيع المستوى من تحالف السيادة ضم رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خمیس الخنجر".
وقد تبادل الجانبان، خلال اللقاء، "وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية".
وقد تبادل الجانبان، خلال اللقاء، "وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق وآخر تطورات العملية السياسية الجارية".