بغداد.. الدفاع المدني يستنفر جهده للسيطرة على حريق سوق 'البالة'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، عن استنفار فرقها للسيطرة على حادث حريق سوق "البالة"، جنوبي بغداد.



وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنها "استنفرت جهد فرق الإطفاء بالكامل لأخماد حادث حريق سوق الباله في منطقة أبو دشير مع ابقاء عجلة اطفاء لكل منطقة في بغداد الكرخ تحسباً لاندلاع حرائق داخل الدور السكنية".



جاء ذلك بعد مناشدة مواطنين عبر الخليج 365، لإرسال سيارات إطفاء إضافية لإخماد النيران المندلعة في سوق البالة بمنطقة أبو دشير جنوبي العاصمة.

