بغداد... تفاصيل جديدة عن حريق سوق 'البالة' الضخم (فيديو)

وقال مراسلنا، إن "الحريق عم أرجاء السوق عقب انفجار اسطوانة غاز داخل إحدى المجمعات".

ونقل مراسلنا عن مواطنين، قولهم إن "نسبة الضرر في السوق بلغت لغاية اللحظة 90%".

وطالب المواطنون، مديرية الدفاع المدني بـ"إرسال سيارات إطفاء إضافية للسيطرة على النيران المندلعة بكثافة".



ونوه مراسلنا، إلى أن "تجاوزات كبيرة تعيق وصول الاطفاء إلى عمق السوق للسيطرة على النيران، إضافة الى قلة وصول سيارات الاطفاء لمكان الحادث".

ولفت إلى "تسجيل حالة اختناق نتيجة الحريق"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اندلاع حادث حريق كبير داخل سوق الباله في منطقة ابو دشير جنوبي العاصمة، مشيرة إلى أن فرقها تكافح النيران.