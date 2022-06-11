أمريكا تحذر الصين من القيام بخطوات 'تزعزع' الاستقرار قرب تايوان

وقال وزير الدفاع لويد أوستن في قمة "حوار شانغري-لا" الأمنية في سنغافورة: "إننا نشهد إكراها متزايدا من جانب بكين. شهدنا زيادة مطردة في النشاط العسكري الاستفزازي والمزعزع للاستقرار قرب تايوان".

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية إن أوستن شدد على "أهمية السلام والاستقرار عبر مضيق (تايوان) ومعارضة أي تغييرات أحادية للوضع القائم ودعا (الصين) إلى الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".



وكان وزير الدفاع الصيني وي فنغي حذر أوستن الجمعة من أن بكين "لن تتردد في بدء حرب" إذا أعلنت تايوان استقلالها، في إطار مواجهة جديدة بين القوتين بشأن الجزيرة.

وتصاعد التوتر بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعيش تحت تهديد دائم من إمكان تعرضها لغزو صيني. وتعتبر بكين الجزيرة جزءا من أراضيها وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر.

