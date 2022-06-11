جاستن بيبر يعلن عن مرضه بفيديو حزين: 'لا أستطيع أن أبتسم'

وقال بيبر في مقطع مصور على "إنستغرام"، إنه أصيب بما يسمى "متلازمة رامزي هانت" التي أثرت على أعصاب أذنه ووجهه.وأشار إلى أن عينه اليمنى لم تكن ترمش، مضيفا: "لا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي. فتحة الأنف هذه لن تتحرك. لذلك يوجد شلل كامل في هذا الجانب من وجهي".

وقال بيبر صاحب الـ28 عاما، إنه غير قادر بدنيا على أداء حفلاته المقبلة، لكنه يمارس تمارين الوجه ومن المتوقع أن يتعافى.

وتابع: "ستعود إلى طبيعتها. لا نعرف كم من الوقت سيكون ذلك".

واشتهر بيبر عندما كان عمره 13 عاما، وأصبح ظاهرة شعبية عالمية بأغاني مثل "بيبي" و"بيليف".

