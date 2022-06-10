كلاسيكو ودي في أمريكا.. ويوفنتوس يواجه قطبي إسبانيا

وذكر يوفنتوس عبر موقعه الرسمي، أن الفريق سيخوض ثلاث مباريات في جولته الصيفية المقرر إقامتها في الولايات المتحدة، على ثلاثة ملاعب مختلفة في مدن لاس فيجاس ودالاس ولوس أنجيليس.

وأضاف، أن الجولة الصيفية ستنطلق خلال الفترة من 20 إلى 31 يوليو/ تموز المقبل.



ويبدأ بيانكونيري الجولة بمواجهة فريق ديبورتيفو جوادالاخارا في 22 يوليو، ثم يواجه برشلونة وريال مدريد يومي 26 و30 من الشهر نفسه.

كما أعلن نادي برشلونة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مواعيد مبارياته بالجولة الصيفية أيضا، حيث سيخوض مباراتين ضد ريال مدريد في كلاسيكو ودي يوم 23 من الشهر المقبل، قبل 3 أيام من لقائه ضد يوفي.

وفشل يوفنتوس في التتويج بأي بطولة خلال الموسم المنصرم، وخرج بموسم صفري لأول مرة منذ سنوات، إذ فاز ميلان بلقب الدوري الإيطالي، بينما ظفر إنتر بلقبي الكأس والسوبر الإيطالي.

