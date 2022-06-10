محافظة عراقية تكشف حصيلة 'مهولة' للحرائق خلال يوم واحد

كشفت محافظة ميسان، اليوم الجمعة، حصيلة "مهولة" للحرائق التي شهدتها المحافظة خلال اليوم فقط.

وذكر الدفاع المدني بالمحافظة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا تمكنت من اخماد ستة حرائق اندلعت اليوم في المحافظة" وكانت موزعة كالآتي: - قضاء كميت، حادث حريق في قرية (الرسيتم) بستان عائد لاحد المواطنين.

- حريق قضاء علي الغربي بستان واعلاف حيوانية.

- حريق بستان في ناحية علي الشرقي في قرية (حميد مطشر) بستان واعلاف.

- حريق بستان حي الإمام الصادق اشتراك مفارزنا في مركز دفاع مدني رتل الطوارئ.

- حريق بستان في منطقة (أجريت الغربي ) خارج مركز المحافظة حيث تم توجيه مفرزة من مركز دفاع مدني رتل الطوارئ وكان عامل الرياح هو الاشد في ازدياد حرائق البساتين تم اخماد النيران والسيطرة عليها.

- مفارزنا في رتل الطوارئ تخمد حادث حريق لسوق مبني من القصب والسندويج بنل المخالفة للبناء تم السيطرة على النيران وحصرها حال دون انتشار الحريق وتوسعه إلى باقي المنازل المجاورة وبدون اي أضرار بشرية في جميع تلك الحوادث.