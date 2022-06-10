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بهذه الطريقة.. عملية سرقة تطال محل لبيع الهواتف النقالة في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "ثلاثة اشخاص أقدموا على الدخول الى محل لبيع الهواتف النقالة ضمن منطقة بغداد الجديدة، حيث كان بداخل المحل طفل صغير يديره بعد مغادرة صاحبه لتناول الغداء".

وأضاف، أن "السرّاق قاموا بتكميم الطفل بواسطة شريط لاصق ومن ثم سرقة هواتف مجهولة العدد".


وأكد المصدر، أن "القوات الأمنية طوقت المنطقة وألقت القبض على احد السرّاق فيما تستمر عملية البحث على الآخرين".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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