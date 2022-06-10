انت الان تتابع خبر خامنئي يدعو السعودية لإعادة النظر بتكاليف الحج الأضافية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال خامنئي خلال استقبال المسؤولين والمعنيين بشؤون الحج في ايران، ان "الدولة المضيفة للحج ملزمة بالحفاظ على أمن جميع الحجاج".

وأضاف، أن "الدولة المستضيفة للحجاج تتحمل مسؤوليات جسيمة"، مطالبا إياها بتوفير الأمن لجميع الحجاج من أقطار العالم الإسلامي فضلا عن إعادة النظر بتكاليف الحج الأضافية".



وأكد خامنئي "ضرورة تجنب الخوض في نقاط الاختلاف بين الشيعة والسنة أو إغفال نقاط الاشتراك الكثيرة"، لافتا إلى أن "الشعوب المسلمة تعارض تطبيع العلاقات مع الصهاينة، وأن الكيان الصهيوني يستغل الحكومات المطبعة".

وأعرب عن أمله بألا "يكون الأوان قد فات حين يدركون هذا الأمر"، مضيفا: "بلاء الصهيونية بات بلاء واضحا على العالم الإسلامي".

