اخبار العالم / اخبار العراق

الكاظمي بذكرى سقوط الموصل: الحقيقة تتطلب الشجاعة لترميم جراح العراق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكاظمي بذكرى سقوط الموصل: الحقيقة تتطلب الشجاعة لترميم جراح العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
رأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن الحقيقة تتطلب الشجاعة، لكي يتم المضي في حفظ العراق وترميم جراحه.
وذكر الكاظمي في تغريدة له، تابعتها الخليج 365: "نستذكر ولا ننسى ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي".

وأضاف: "‏الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وترميم جراحه.. ‏لداعش العار والهزيمة، وللعراقيين شرف الانتصار للحياة، ومواجهة الإرهاب والتطرف".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا