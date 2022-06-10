انت الان تتابع خبر الكاظمي بذكرى سقوط الموصل: الحقيقة تتطلب الشجاعة لترميم جراح العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
رأى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، أن الحقيقة تتطلب الشجاعة، لكي يتم المضي في حفظ العراق وترميم جراحه.
وذكر الكاظمي في تغريدة له، تابعتها الخليج 365: "نستذكر ولا ننسى ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي".
وأضاف: "الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وترميم جراحه.. لداعش العار والهزيمة، وللعراقيين شرف الانتصار للحياة، ومواجهة الإرهاب والتطرف".
وأضاف: "الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وترميم جراحه.. لداعش العار والهزيمة، وللعراقيين شرف الانتصار للحياة، ومواجهة الإرهاب والتطرف".