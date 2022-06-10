الكاظمي بذكرى سقوط الموصل: الحقيقة تتطلب الشجاعة لترميم جراح العراق

وذكر الكاظمي في تغريدة له، تابعتها الخليج 365: "نستذكر ولا ننسى ما جرى في الموصل وسبايكر قبل 8 سنوات، ولنا فيه عبرة ودروس حتى لا تتكرر أخطاء الماضي".

وأضاف: "‏الحقيقة تتطلب الشجاعة كي نمضي في حفظ العراق، وترميم جراحه.. ‏لداعش العار والهزيمة، وللعراقيين شرف الانتصار للحياة، ومواجهة الإرهاب والتطرف".

