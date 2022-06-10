محمد الباقر: مستعدون لمواجهة أوزبكستان

الخليج 365 – رياضة

أكدَ لاعب المُنتخب الأولمبي العراقي، محمد الباقر كريم، اليوم الجمعة، إن مواجهة المنتخب الأوزبكي التي ستقامُ لحسابِ ربع نهائي دوري أبطال آسيا دون 23 عاماً بلا شكٍ ستكون بمُنتهى الصعوبة.



وقالَ كريم في مؤتمر صحفي إن "لقاء البلد المضيف في أرضهِ وبين جماهيره سيكون صعباً، ولكنه لا يدخل في حيزِ الاستحالة لا سيما أن جميع اللاعبين يعون تماماً أهميةَ تحقيق الفوز والعبور للدورِ المقبل بالنسبةِ لنا وللجماهير العراقيّة".

وأضافَ: "نحن كلاعبين ننظرُ إلى المباراةِ كتحدٍ من نوعٍ خاصٍ، خصوصاً أننا سنواجهُ البلدَ المضيف أمام جماهيره الغفيرة التي من المُنتظر أن تملأ أرجاءَ ملعب بختكور غداً السبت"، لافتاً إلى إن "الجماهير قد تكون سلاحاً ذا حدين في حالِ تم التعاطي مع متغيراتِ نتيجة اللقاء، الأمرُ الذي سيولد ضغطاً من نوعٍ آخر على خصمِ الغد".

واختتمَ مدافع منتخبنا، محمد الباقر كريم، حديثه قائلاً: "تعاهدنا كلاعبين على تقديمِ قصارى الجهود كل دقيقةٍ من المباراةِ لتحقيقِ النتيجة التي تؤمن لنا مقعداً في الدور المقبل وتحقيقِ الهدف الأهم المُتمثل بإفراحِ جمهورنا الغالي في الوطن".