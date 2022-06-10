سوكوب: لا نخشى أوزبكستان ونؤمن بحظوظنا للتأهل

الخليج 365 - رياضة

أكدَ المدير الفنيّ للمنتخبِ الأولمبي العراقي، ميروسلاف سوكوب، إن مواجهة المُنتخب الأوزبكي على أرضه وبين جماهيره بلا شكٍ ستكون صعبةً، ولكننا نؤمن بحظوظنا في تحقيقِ النتيجة المطلوبة التي تؤهلنا الى الدورِ المقبل.

وقالَ سوكوب في المؤتمرِ الصحفي الذي يسبق مباراةَ منتخبنا ونظيره الأوزبكي: "نحن لا نخافُ المنتخبَ الأوزبكي على الرغم من جودةِ لاعبيه التي ظهرت من خلال نتائج دوري المجموعات، كون لاعبينا يؤمنون بأن النتيجة تأتي انعكاساً طبيعياً لما يقدمه اللاعبُ على أرضيةِ الملعب".

وأضافَ: "أنا المسؤولُ عن خياراتي في أي تشكيلٍ يخوض المباريات كوني في المحصلةِ النهائيّة مَن سيتحمل النتائج إذا كانت سلبيةً أم ايجابية"، لافتاً إلى إنه "من الطبيعي أن يتحدثَ الجمهورُ والإعلام عن كل ما يخصُ اللاعبين والأداء، ولكنه شخصياً هو مَن يتعامل مع اللاعبين عن قربٍ ويعرف كلَ صغيرةٍ وكبيرة تخصهم".

واختتمَ سوكوب حديثه قائلاً: "درسنا النهجَ الفنيّ الذي يعتمده منافسُ الغد عبر مبارياته السابقة، وشخّصنا مواطنَ القوة والضعف، وسنضع الأسلوبَ المناسب للمواجهةِ بغية الخروجِ بنتيجةٍ ايجابيةٍ للمرور إلى الدورِ المقبل".